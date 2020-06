Covid-19: Oito membros da equipa de campanha de Trump infetados

Dois membros da equipa de campanha de Donald Trump, que participaram na organização do comício em Tulsa, Oklahoma, testaram positivo para a covid-19, anunciou Tim Murtaugh, porta-voz da campanha, esta segunda-feira.

No sábado à noite, pouco horas antes do ínicio do evento, Tim Murtaugh já tinha anunciado que seis membros da comitiva tinham testado positivo.

Ainda de acordo com o porta-voz, os dois novos casos conhecidos hoje estiveram presentes no comício, mas usavam máscaras.

"Assim que os resultados foram conhecidos, os procedimentos de isolamento foram postos em prática", disse.

Nas imagens do comício é possível ver milhares de pessoas sem máscara e sem cumprir o distanciamento social.

Leah Millis