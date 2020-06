Para Marques Mendes a reunião com autarcas dos concelhos mais afetados devia ter sido mais cedo

Luís Marques Mendes defendeu, no Jornal da Noite de domingo, que a reunião do Governo com os autarcas dos concelhos mais afetados deveria ter acontecido mais cedo.

O primeiro ministro, António Costa, reúne-se esta segunda-feira com os presidentes dos cinco municípios da área metropolitana de Lisboa que despertam maior preocupação devido ao elevado número de novos casos de Covid-19 nas últimas semanas.

Marques Mendes fala em excesso de confiança, e apesar de considerar uma boa iniciativa por parte do Governo reunir com os autarcas, questiona por que razão não aconteceu mais cedo.

"O problema já tem três semanas ou até quatro semanas."

O comentador diz que a DGS tem noção dos dados, mas não quis pressionar o Governo.

Entre os autarcas convocados para a reunião, agendada para as 10:00 desta segunda-feira na residência oficial do primeiro-ministro, estão Fernando Medina (Lisboa), Basílio Horta (Sintra), Carla Tavares (Amadora), Hugo Martins (Odivelas) e Bernardino Soares (Loures), que devem discutir o eventual aprofundamento das medidas de contenção da pandemia nas áreas com maior incidência atual da doença provocada pelo vírus SARS-CoV-2.