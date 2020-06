SATA retomou as ligações entre Lisboa e as ilhas do Pico e Faial

Uma semana depois da maior ilha dos Açores se ligar ao continente através da Azores Airlines, chega a vez do regresso de duas outras ligações ao grupo central.

A SATA retomou esta segunda-feira as ligações entre Lisboa e as ilhas do Pico e Faial. Para o início do próximo mês a transportadora aérea açoriana arranca com os voos para o exterior da região, suspensos há três meses.

Para todos os passageiros que cheguem aos Açores as regras são as mesmas. Ou trazem teste negativo à Covid-19, feito nas 72 horas anteriores à viagem, ou são testados de forma gratuita na chegada à região à saída do aeroporto.