Situação de calamidade mantém-se em todas as freguesias da Amadora

O Governo anunciou esta segunda-feira o prolongamento do estado de calamidade em 15 freguesias de cinco concelhos da Área Metropolitana de Lisboa. Amadora, Sintra, Odivelas, Loures, Sacavém, Camarate e Prior Velho são alguns dos locais abrangidos pelo regresso de medidas mais restritivas.

A reportagem da SIC na Amadora

Na Amadora, a situação de calamidade mantém-se em todas as freguesias. Durante a noite, dezenas de jovens têm-se concentrado em festas ilegais neste concelho.

As novas regras entram em vigor a partir da meia-noite e preveem a alteração dos horários dos estabelecimentos comerciais, a proibição de venda de álcool nas áreas de serviço e reforço da proibição de consumo de bebidas alcoólicas na via pública, e ainda reforço da vigilância e controlo.

63% dos novos casos está em Lisboa e Vale do Tejo

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se tem registado o maior número de surtos, a pandemia atingiu hoje os 16.926 casos confirmados, mais 164 do que no domingo. Esta subida corresponde a 63% dos novos contágios, a nível nacional.