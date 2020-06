Utilização de ozono para desinfeção pode ter consequências no aparelho respiratório

Paulo Morgado, presidente da ARS do Algarve, afirmou que a utilização de gás de ozono, para a desinfeção de espaços, "pode ser perigoso" e provocar reações adversas no aparelho respiratório, consoante "determinadas concentrações de ozono no ar.

Paulo Morgado admite que o produto "pode ter uma ação sobre bactérias e vírus", no entanto enfatiza que é também um "gás poluente".

As declarações do presidente da Autoridade Regional do Algarve surgem após a Câmara Municipal de Monchique, ter adquirido duas máquinas de ozono para purificar o ar, como meio complementar de desinfeção dos transportes camarários, salas da autarquia, comércio e escolas.