Chile ultrapassa os 250 mil casos de Covid-19

O Ministério da Saúde chileno indicou esta terça-feira que o Chile ultrapassou os 250 mil casos de contágio da covid-19 (250.767), depois de contabilizados os 3.804 infetados nas últimas 24 horas.

Segundo o ministério, o total de mortes inscritos já no Registo Civil local atingiu os 4.505 óbitos, contando com as três recenseadas nas últimas 24 horas.

As autoridades sanitárias chilenas indicaram terem conhecimento de outros 3.069 óbitos cuja causa se suspeita estarem associados ao novo coronavírus, ainda sem as mortes serem corroboradas por testes.

A nível nacional, 2.009 infetados estão nos cuidados intensivos, 1.720 deles ligados a ventiladores mecânicos e 392 em estado crítico.

Segundo os dados da Universidade Johns Hopkins, o Chile mantém-se como o sétimo país do mundo com mais casos do novo coronavírus e o terceiro na América Latina, atrás do Brasil e do Peru.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 472 mil mortos e infetou mais de 9,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Vacina para a Covid-19 desenvolvida no Chile avança para testes pré-clínicos

A vacina contra a SARS-CoV-2 que está a ser desenvolvida desde o início do ano no Chile, avançou para a fase de testes pré-clínicos, na tentativa de descobrir imunidade contra o novo coronavírus.

A informação foi adiantada pelo líder da equipa de pesquisa, Alexis Kalergis. O professor da Universidade Católica disse numa videoconferência com a imprensa estrangeira no Chile que o projeto é um das dezenas que estão a ser desenvolvidos em todo o mundo e procura uma produção principalmente destinada à América do Sul.