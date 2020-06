Pedro Sousa diz que tenistas infetados "abusaram um pouco da sorte"

O tenista português Pedro Sousa considera que Novak Djokovic, líder do 'ranking' mundial, Grigor Dimitrov, Borna Coric e Viktor Troicki, que participaram no Adria Tour e deram positivo nos testes à covid-19, "abusaram um pouco da sorte".

"Independentemente de a pandemia estar aparentemente mais controlada nesses países [Sérvia e Croácia] , acho que não era preciso aquele 'show' todo. Foi um pouco exagero e deveriam ter mais cuidado", começa por afirmar o número 110 do 'ranking' ATP.

O Adria Tour, que contemplou público nas bancadas e ações fora do 'court', protagonizadas pelos jogadores, que chegaram a participar numa festa numa discoteca, previa quatro etapas de exibição e foi promovido por Novak Djokovic.

Depois do primeiro torneio em Belgrado (Sérvia) e do segundo em Zadar (Croácia), o circuito acabou por ser cancelado, na sequência dos testes positivos à covid-19, primeiro do búlgaro Grigor Dimitrov e do croata Borna Coric, e esta terça-feira dos sérvios Viktor Troicki e Novak Djokovic. Kristijan Groh, treinador de Dimitrov, e Marco Paniki, preparador físico do número um mundial, também acusaram positivo.

"Se o Djokovic queria fazer o torneio, podia ter feito, mas noutros moldes, não com quatro mil pessoas a assistir, sem qualquer tipo de distanciamento, e sem o mínimo de cuidado. Acho que podiam e deviam ter tido mais cuidado, nesse aspeto", frisa o lisboeta à agência Lusa, defendendo que, "apesar das circunstâncias serem melhores na Sérvia e na Croácia, ficava-lhe bem algum respeito por tudo o que o mundo passou por causa desta doença."

Pese embora a reação crítica, o número dois nacional manifesta o desejo de rápidas melhoras a todos aqueles que estão infetados, entre os quais as mulheres de Djokovic e Troicki, esta última grávida.

"Acho que foram pouco cuidadosos, mas a saúde em primeiro lugar e espero que recuperem rápido e não sofram problemas de saúde no futuro, por causa desta doença", realça.

Pedro Sousa espera que retoma do ténis não seja afetada

Pedro Sousa espera ainda que a retoma do circuito mundial, prevista para 14 de agosto, não seja afetada por este "exemplo daquilo que não se deve fazer quando o ténis voltar".

"Foram cerca de 10 jogadores a jogar estes torneios e os outros mais de dois mil jogadores, que não têm jogado nada e estão à espera do circuito, não têm culpa e não devem ser prejudicados. Além disso, os torneios vão ser realizados pelo ATP e pela ITF e vão ter regras completamente diferentes", conclui.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 472 mil mortos e infetou mais de 9,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.