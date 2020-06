Plantas encheram a Ópera de Barcelona para "ouvir" Puccini

O Gran Teatre del Liceu, em Barcelona, costuma ter lotações esgotadas, mas a pandemia de Covid-19 obrigou ao confinamento dos seres humanos. Para celebrar o levantamento das restrições, os músicos tocaram para uma audiência fora do vulgar - milhares de plantas ocuparam os lugares e até "bateram palmas" no final.

Um total de 2.292 plantas preencheram o teatro enquanto o quarteto de cordas UceLi Quartet apresentava "Crisantemi", de Puccini.

Tratou-se de uma instalação artística de Eugenio Ampudia.

Os humanos poderam no entanto assistir ao "Concierto para el bioceno" através da internet.

O Gran Teatre del Liceu explicou que "acolheu um ato altamente simbólico que defende o valor da arte, da música e da natureza como uma carta de apresentação ao regresso às atividades".

Cada uma das plantas será doada a um profissional de saúde do Hospital Clinic de Barcelona, como homenagem ao combate contra a Covid-19.

Emilio Morenatti

O estado de emergência decretado em Espanha por causa do novo coronavírus obrigou o Gran Teatre del Liceu a suspender a programação em meados de março.

Até agora, o país registrou 246.504 casos de Covid-19 e 28.324 mortes, segundo dados da Universidade Johns Hopkins.

O estado de emergência no país terminou no domingo e os locais culturais agora podem reabrir com um número limitado de espectadores.

Mais 472 mil mortos e mais de 9,1 milhões de infetados em todo mundo

A pandemia do novo coronavírus já causou a morte a pelo menos 472.173 pessoas e infetou mais de 9.116.250 em 196 países e territórios desde o início da epidemia, em dezembro de 2019 na cidade chinesa de Wuhan., segundo um balanço da agência AFP até às 11:00 de Lisboa.

Pelo menos 4.437.300 casos foram considerados curados pelas autoridades de saúde.

Os países mais afetados:

Estados Unidos, com 120.402 mortes e 2.312.302 casos

Brasil com 51.271 mortes para 1.106.470 casos

Reino Unido com 42.647 mortes (305.289 casos),

Itália com 34.657 mortes (238.720 casos)

França com 29.663 mortos (197.251 casos).

China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau) com 83.418 casos e 4.634 mortes

A Europa totalizou 193.274 mortes para 2.549.769 casos, Estados Unidos e Canadá 128.883 mortes (2.413.939 casos), América Latina e Caraíbas 97.782 mortes (2.101.188 casos); Ásia 29.902 mortes (1.068.963 casos), Médio Oriente 13.887 mortes (656.651 casos), África 8.314 mortes (316.820 casos) e Oceânia 131 mortes (8.928 casos).