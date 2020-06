Europa enfrenta onda de calor que dificulta medidas de prevenção contra a Covid-19

A Europa enfrenta hoje o segundo dia de uma onda de calor, com temperaturas de 35 graus em Espanha e Portugal e de 30 graus nos países escandinavos, o que dificulta as medidas de precaução relativas à covid-19.



Este aumento da temperatura, explicado por uma massa de ar quente com origem em África, é o primeiro pico real de calor desde a chegada do coronavírus à vida dos europeus.

É, no entanto, um "episódio curto" que não deve durar, como explicou à Lusa a meteorologista Cristina Simões.

Desde terça-feira, as praias e os parques das principais cidades do continente foram "tomados de assalto", apesar dos apelos para que as pessoas cumpram as regras do distanciamento físico, e europeus competem por ideias inovadoras para aproveitar o sol.

Em Milão, cidade do norte de Itália particularmente afetada pela pandemia, alguns moradores investiram na criação de uma "praia" de relva no meio de arranha-céus, enquanto em Sevilha, no sul de Espanha, o rio Guadalquivir viu os entusiastas da canoa chegarem em quantidade para se refrescarem.

No Reino Unido, onde se prevê que a temperatura se aproxime do recorde de 35,9 graus estabelecido em junho de 1976, as autoridades temem não ser capazes de fazer respeitar a regra da distância de dois metros entre as pessoas.

Por isso, as pessoas mais vulneráveis, especialmente os idosos, que já eram consideradas de alto risco devido à possibilidade de serem contagiadas com a covid-19, terão de aumentar os cuidados, estando os assistentes sociais a telefonar-lhes para recordar-lhes que devem manter-se em casa.



NEIL HALL / EPA

Na Suécia, a agência de saúde pública desaconselhou o uso de ventoinhas em lares de idosos para impedir a propagação do coronavírus.

Face ao risco que as altas temperaturas representam para os idosos, a agência recomendou a instalação de ar condicionado ou persianas para proporcionar sombra.

Pelo menos 477 mil mortos e mais de 9,2 milhões de infetados em todo mundo

A pandemia do novo coronavírus já causou a morte a pelo menos 477.570 pessoas e infetou mais de 9.279.310 em 196 países e territórios desde o início da epidemia, em dezembro de 2019 na cidade chinesa de Wuhan, segundo um balanço da agência AFP até às 11:00 de Lisboa.

Pelo menos 4.548.900 casos foram considerados curados pelas autoridades de saúde.

Os países mais atingidos:

Estados Unidos, com 121.225 mortes e 2.347.102 casos

Brasil com 52.645 mortes e 1.145.906 casos,

Reino Unido com 42.927 mortes (306.210 casos)

Itália com 34.675 mortes (238.833 casos)

França com 29.720 mortos (197.674 casos).

China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau) com 83.430 casos, 4.634 mortes e 78.428 curados.

A Europa totalizou 194.029 mortes para 2.567.220 casos, Estados Unidos e Canadá 129.724 mortes (2.449.065 casos), América Latina e Caraíbas 100.399 mortes (2.163.594 casos), Ásia 30.566 mortes (1.096.166 casos), Médio Oriente 14.155 mortes (669.097 casos), África 8.565 mortes (325.216 casos) e Oceânia 132 mortes (8.958 casos).

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta quarta-feira a existência de 1.543 mortes e 40.104 casos de Covid-19 em Portugal, desde o início da pandemia.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 1.540 para 1.543, mais três em relação a ontem, enquanto o número de infetados aumentou de 39.737 para 40.104, mais 367, o que corresponde a um aumento de 0,9%.

Há 429 doentes internados, menos 12 em relação a ontem. 73 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos, mais um face a terça-feira.

O número de casos recuperados subiu de 25.829 para 26.083, mais 254.