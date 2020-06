O que explica o aumento exponencial de casos em Portugal?

O comportamento dos jovens nos últimos dias, mas também a saída de pessoas com mais de 60 anos, em deslocações ditas não essenciais, tanto no início da pandemia como após o desconfinamento, podem explicar o aumento exponencial do número de casos de Covid-19 em Portugal.

Um estudo do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, que foi agora divulgado, apresenta algumas conclusões, que vão desde a falta de sensibilização dos planos de contingência, aos comportamentos em período de desconfinamento.

Veja também: