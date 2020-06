Parada militar faz parte da "agenda política" de Putin

A Rússia celebrou esta quarta-feira o 75.º aniversário da vitória sobre a Alemanha nazi com uma parada militar na Praça Vermelha, em Moscovo, que já tinha sido adiada um mês devido à pandemia da Covid-19.

José Milhazes, antigo correspondente da SIC em Moscovo, diz que esta parada militar faz parte da agenda política do Presidente da Rússia, umas vez que Vladimir Puttin está mais preocupado em manter-se no poder até 2036 do que com a saúde dos russos.

Esta terça-feira foram confirmadas mais de sete mil novas infeções, que fazem da Rússia o terceiro país do mundo com mais casos de Covid-19.

Ao todo, Moscovo já confirmou mais de 600 mil casos da doença e 8.500 mortos.