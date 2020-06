Governo brasileiro reconhece que a pandemia não estabilizou

O Brasil registou mais 1.100 mortos e 43 mil novos casos de infeção nas últimas 24 horas. O Governo reconhece agora que a pandemia de Covid-19 não estabilizou, sobretudo no estado de São Paulo, que continua a ser o principal foco no país.

Mais de mil kits de higiene foram distribuídos às crianças residentes nas favelas da região sul deste estado. Cada uma recebeu sabonete, gel desinfetante e máscaras.

Depois das grandes cidades, é no interior onde o descontrolo é maior. Em Campinas, depois de um alívio das medidas de confinamento no início do mês que levou ao aumento de casos, a câmara voltou a fechar o comércio.