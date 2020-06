Itália atinge número mais alto de novos casos de Covid-19 dos últimos sete dias

Itália registou 34 mortes associadas ao novo coronavírus e 296 novos casos de infeção nas últimas 24 horas, o número de novos contágios mais alto nos últimos sete dias, divulgou esta quinta-feira o Ministério da Saúde italiano.

Também o número diário de óbitos é o mais elevado desde sábado passado.Em termos totais, e desde o início da crise da doença da covid-19 no país em 21 de fevereiro, Itália contabiliza 34.678 vítimas mortais.

Com a identificação destes 296 novos contágios em relação a quarta-feira, Itália totaliza, até à data, 239.706 pessoas que estão ou estiveram infetadas com o novo coronavírus.

A maioria destes novos casos de infeção foi registada na Lombardia (norte de Itália), que continua a ser a região mais afetada do país.

Os casos de infeção ativos neste momento no país são 18.303, com uma diminuição de 352 doentes em comparação a quarta-feira.Uma grande maioria dos casos ativos são pessoas que estão isoladas em casa com sintomas ligeiros ou assintomáticas.

Um dos países europeus mais afetados pela atual pandemia, a Itália iniciou, em maio, um plano faseado de desconfinamento da população e uma retoma gradual da atividade económica, após mais de dois meses de confinamento.

Desde que o novo coronavírus foi detetado na China, em dezembro do ano passado, a pandemia da doença covid-19 já provocou quase 482 mil mortos e infetou mais de 9,45 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência France-Presse (AFP).