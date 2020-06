Marcelo apela à solidariedade para com os mais vulneráveis

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, visitou dois centros sociais da Obra Diocesana do Porto e disse que a pandemia provocada pelo novo coronavírus não pode travar a solidariedade com os que mais sofrem.

No terreno, a distribuir refeições na Porta Solidária do Centro Social da Paróquia da Senhora da Conceição a um número cada vez maior de pessoas que ficaram no desemprego, Marcelo sublinha que é um apoio que dá o retrato da grave crise económica que precisa de uma resposta da Europa.