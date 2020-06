Países apostam nos testes para conter a propagação da Covid-19

Perante a possibilidade cada vez maior de uma segunda vaga, a China e a Austrália aumentaram o número de testes ao novo coronavírus. Em Pequim, milhões de pessoas estão a ser testadas, e o objetivo é alargar o programa ao resto do país o mais rápido possível.

Também na Austrália, que foi um dos primeiros países a conseguir controlar a propagação do coronavírus, o Governo decidiu investir nos testes, em larga escala, como forma de prevenção. Em Melbourne, por exemplo, as autoridades vão porta a porta garantir que todos fazem as análises.

A pandemia continua também a crescer no subcontinente indiano. A Índia registou quase 17 mil novos casos no último balanço oficial. No vizinho Paquistão, todos os dias surgem, em média, mais de quatro mil novos casos.

Do outro lado do mundo, o México é uma das maiores preocupações da Organização Mundial da Saúde.