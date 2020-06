Os dois hospitais públicos que servem a população de quatro dos concelhos mais afetados pela pandemia, estão com taxas de internamento que já rondam os 90% das camas disponiveis nas enfermarias para doentes com Covid-19.

O concelho da Amadora, no topo dos municipios com mais casos de Covid-19, e o de Sintra, o segundo com mais infeções, são servidos pelo hospital Fernando da Fonseca.

O hospital Beatriz Ângelo, que serve os concelhos de Odivelas e Loures, já esteve para lá da lotação máxima.

