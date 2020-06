Os adeptos do Liverpool estão a festejar o título nas ruas da cidade e, se no início da noite o campeonato foi celebrado nos carros e com a devida distância de segurança, mais tarde os adeptos acabaram por se juntar nas imediações do estádio Anfield Road.

O mayor de Liverpool tinha pedido que os adeptos festejassem em casa mas, apesar das restrições devido à pandemia, muitos foram fazer a festa do primeiro tiítulo - ao final de 30 anos - em Anfield Road.