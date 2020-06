António Costa irritado com falta de respostas dos especialistas

Na reunião de quarta-feira, no Infarmed, António Costa irritou-se com a falta de explicações dos técnicos para os números de contágios na região de Lisboa e "puxou as orelhas" à ministra da Saúde.

Marta Temido falava do maior número de infetados a norte quando o país estava em confinamento e o primeiro-ministro interrompeu-a para, segundo confirmaram várias testemunhas à SIC, a corrigir.