Constitucionalista explica legalidade das medidas de restrição

Em entrevista à Edição da Noite da SIC Notícias, Tiago Duarte explicou que a Constituição, num estado de normalidade, já restringir direitos fundamentais desde que seja para salvaguardar outros.

Afirma que todas as decisões anunciadas têm cobertura legal e constitucional desde que as restrições sejam proporcionais e adequadas para evitar a propagação da pandemia.

Explica, por isso, que para a generalidade do país faz sentido um conjunto de medidas e que para as freguesias de Lisboa faz sentido que haja outras mais restritivas. Isto porque “não faz sentido que todas as pessoas sejam tratadas de modo igual quando estão em situações desiguais”.