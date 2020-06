"Contactos físicos e espaços fechados são comportamentos e lugares de risco", avisa ministra

A ministra da Saúde, Marta Temido, recordou hoje que a covid-19 só desaparecerá quando surgir uma vacina ou tratamento, sublinhando que "contactos físicos e espaços fechados e muito frequentados" são comportamentos e lugares de risco.

"Recordo que, como todos sabemos, que a covid-19 só desaparecerá das nossas vidas quando surgir uma vacina ou tratamento eficaz, logo o facto de Portugal ter tido uma situação epidemiológica melhor, mais favorável, menos dura do que outros países e de, agora, enfrentar números consistentes em algumas freguesias é um motivo para reforçar o nosso esforço articulado ao nível da saúde publica, solidariedade social, emprego, economia, habitação, transportes e trabalho com autarquias e sociedade civil", disse na conferência de imprensa de balanço da pandemia em Portugal.

A governante vincou que este trabalho é de paciência e de elevada complexidade que todos vão ter de continuar a fazer. Dizendo que as pessoas não podem parar as suas vidas, a detentora da pasta da Saúde vincou, contudo, que lidar com uma doença infecciosa e de elevada contagiosidade, tal como é a covid-19, implica cuidados que, de maneira nenhuma, podem ser descurados. Por esse motivo, a ministra chamou à atenção para o facto de contactos físicos e espaços fechados e muito frequentados serem comportamentos e lugares de risco, logo as medidas básicas devem ser cumpridas

Lisboa e Vale do Tejo (LVT) registou hoje 75,2% dos novos casos de covid-19, com 339 das 451 novas infeções, com os concelhos de Lisboa, Sintra e Amadora a concentrarem o maior aumento na região relativamente a quinta-feira.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta sexta-feira a existência de 1.555 mortes e 40.866 casos de Covid-19 em Portugal, desde o início da pandemia.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 1.549 para 1.555, mais seis em relação a ontem, enquanto o número de infetados aumentou de 40.415 para 40.866, mais 451, o que corresponde a um aumento de 1,1%.

Há 457 doentes internados, mais 21 em relação a ontem. 67 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos, o mesmo número face a quinta-feira.

O número de casos recuperados subiu de 26.382 para 26.633, mais 251.

Mais de 487 mil mortos e mais de 9,6 milhões de infetados em todo mundo

A pandemia do novo coronavírus já causou a morte a pelo menos 487.274 pessoas e infetou mais de 9.604.040 em 196 países e territórios desde o início da epidemia, em dezembro de 2019 na cidade chinesa de Wuhan., segundo um balanço da agência AFP até às 11:00 de Lisboa

Pelo menos 4.770.300 casos foram considerados curados pelas autoridades de saúde.

Os países mais atingidos:

Estados Unidos, com 124.415 mortes e 2.442.312 casos

Brasil com 54.971 mortes para 1.228.114 casos

Reino Unido com 43.230 mortes (307.980 casos)

Itália com 34.678 mortes (239.706 casos)

França com 29.752 mortos (197.755 casos).

China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau) com 83.449 casos, 4.634 mortes e 78.433 curados.

A Europa totalizou 195.028 mortes para 2.603.552 casos, Estados Unidos e Canadá 130.777 mortes (2.501.065 casos), América Latina e Caraíbas 105.753 mortes (2.296.254 casos), Ásia 31.827 mortes (1.150.766 casos), Médio Oriente 14.722 mortes (695.172 casos), África 9.034 mortes (348.202 casos) e Oceânia 133 mortes (9.038 casos).

VEJA MAIS NO ESPECIAL NOVO CORONAVÍRUS

As notícias mais recentes em https://sicnoticias.pt/ultimas