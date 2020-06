Ministra da Saúde assume que Portugal não está a conseguir quebrar cadeias de transmissão

Nas palavras da ministra da Saúde, genericamente, a situação no país está controlada, exceto na região de Lisboa e Vale do Tejo que regista a maior parte das novas infeções. É a grande preocupação do Governo e das autoridades de saúde.

"Contactos físicos e espaços fechados são comportamentos e lugares de risco", avisa ministra

A doença só vai desaparecer quando houver vacina ou tratamento, por isso todos devem fazer um esforço para evitar comportamentos de risco.

Na conferencia de imprensa diária falou-se também sobre a utilização do Remdesivir, um medicamento que aguarda autorização da Comissão Europeia - que deve acontecer em breve.