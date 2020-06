Os Estados Unidos registam já 122 mil mortos e mais de 2,4 milhões de infetados com o novo coronavírus. É o país com mais óbitos e casos do mundo.

Só nas últimas 24 horas, foram registados cerca de 40 mil novos infetados, um novo máximo diário desde o início da pandemia.

Para conter a propagação do vírus, os governadores do Texas e da Florida já suspenderam os planos para reabrir a economia.