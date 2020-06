Marta Temido foi hoje confrontada com a alegada irritação do primeiro-ministro na reunião com epidemiologistas e Marcelo Rebelo de Sousa no Infarmed.

António Costa interrompeu Marta Temido quando a ministra da Saúde disse que o Norte do país tinha estado em confinamento.

