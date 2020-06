Três guardas da prisão da Carregueira infetados com Covid-19

Três guardas prisionais do Estabelecimento Prisional da Carregueira estão infetados com Covid-19. Os restantes colegas revoltaram-se com a falta de informação por parta da direção, uma vez que não foram informados dos casos suspeitos e estiveram em contacto com os mesmos, enquanto estes aguardavam pelos testes.

Esta manhã não foram realizadas as tarefas habituais dos profissionais.

Entretanto as visitas aos reclusos foram suspensas pela direcção geral dos serviços prisionas para controlo epidemiológico no local.