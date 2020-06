Estados Unidos ultrapassam os 2,5 milhões de casos de Covid-19

Os Estados Unidos da América ultrapassaram a marca dos 2,5 milhões de casos de covid-19, segundo a contagem avançada este sábado pela Universidade Johns Hopkins, que monitoriza a evolução da pandemia provocada pelo novo coronavírus no país.

Às 17:30 (22:30 de Lisboa), os EUA tinham 2.500.419 casos confirmados de contágio, de acordo com aquela universidade de Baltimore, numa altura em que a pandemia parece estar fora de controlo no sul do país, com estados como a Florida ou o Texas a baterem recordes diários de novos casos.

Os Estados Unidos são já o país com mais mortos (125.039) e mais casos de infeção confirmados (mais de 2,5 milhões).

A maior subida em 24 horas