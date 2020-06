Mulher de 82 anos é terceira vítima mortal do surto em lar de Reguengos de Monsaraz

Uma mulher, de 82 anos, é a terceira vítima mortal do surto de covid-19 detetado na semana passada num lar de terceira idade de Reguengos de Monsaraz, confirmou este sábado à Lusa uma fonte oficial da autarquia alentejana.

A vítima encontrava-se internada no Hospital do Espírito Santo (HES), em Évora, onde permanecem internados outros seis infetados do surto do lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva (FMIVPS).

Segundo a atualização mais recente fornecida pela Câmara de Reguengos de Monsaraz, o número de infetados subiu hoje para 129, mais cinco do que na sexta-feira, sete dos quais internados no HES, mais dois do que no dia anterior.

Dos 129 casos positivos de covid-19, há a registar 96 casos entre utentes (74) e funcionários (22) do lar da FMIVPS e 33 na comunidade.

Os resultados referem-se a um universo de cerca de 1.000 testes realizados até sexta-feira, dos quais já são conhecidos os resultados de aproximadamente 320.

Entre os funcionários da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia de Monsaraz há a registar apenas um caso positivo em 184 resultados já conhecidos, enquanto todas as crianças das creches da FMIVPS e da Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz testaram negativo.