Selecionador que levou Argentina ao título mundial testa positivo à Covid-19

O antigo treinador Carlos Bilardo, de 82 anos, que levou a Argentina ao título mundial em 1986, e que sofre de uma doença neurodegenerativa, testou positivo à Covid-19, segundo a imprensa do país.

"Nesse jogo, jogamos contigo Carlos", escreveu no Twitter o clube Estudiantes de La Plata, no qual Bilardo começou a sua carreira, que teve como ponto mais alto a conquista do título mundial no México86.

Bilardo vive numa casa de repouso em Almagro, e tem síndrome de Hakim-Adams, uma doença neurológica.

Fontes da família disseram à EFE que o antigo técnico "está bem e assintomático".

A Argentina conquistou o título mundial de 1986, ao bater na final a Alemanha (então apenas Ocidental) por 3-2, numa edição que ficou célebre pela 'mão de Deus' de Diego Maradona, que 'eliminou' a Inglaterra nos quartos de final, por 2-1.

No jogo, disputado na Cidade do México, Maradona marcou o primeiro golo da Argentina (51 minutos), num desvio com a mão, que mais tarde disse ser 'a mão de Deus', e fez o segundo quatro minutos depois, fintando sozinho os jogadores ingleses ainda antes do meio-campo, num lance que só terminou em golo.

Na mesma residência onde está Carlos Bilardo mais dez pessoas testaram positivo à covid-19.

A Argentina registou 55.330 casos de pessoas que tiveram positivo à covid-19 e 1.184 mortes associadas à doença.