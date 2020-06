Covid-19 na Europa. Novos surtos localizados mas números continuam a cair

Quatro meses depois do novo coronavírus ter chegado ao continente europeu, os países convivem agora com dois cenários em simultâneo. Há um decréscimo generalizado do número de casos, mas os países enfrentam novos surtos localizados.

No caso da Itália, apesar do surto de Mondragone, desde o dia 1 de março que o país não registava um número diário de novas infeções tão baixo.

Número de infetados no mundo ultrapassa os 10 milhões

Mais de 10 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus foram notificados em todo o mundo, mais de metade dos quais na Europa e nos Estados Unidos, segundo um balanço feito pela agência France-Presse (AFP).

Segundo dados oficiais divulgados até às 10:30 de hoje e recolhidos pela agência, pelo menos 10.003.942 casos, 498.779 deles mortais, foram registados até hoje em todo o mundo.

Na Europa, o continente até agora mais atingido pela pandemia de Covid-19, registam-se 2.637.546 casos de infeção, 195.975 mortais.

Nos Estados Unidos, o país do mundo com mais infeções e mais óbitos, contabilizam-se 2.510.323 casos e 125.539 mortes.