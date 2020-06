Venezuela regista maior número de infeções diárias desde o início da pandemia

A Venezuela registou 351 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, o número mais alto de infeções diárias desde o início da pandemia, elevando o total para 5.130, anunciaram as autoridades.

Este foi o terceiro dia consecutivo em que o número de casos de transmissão comunitária (249) ultrapassou os casos importados (102). Desde o primeiro caso de Covid-19 no país, em meados de março, as autoridades contabilizaram 42 mortes devido à doença, com um óbito registado nas últimas 24 horas.

A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, disse na televisão estatal que há pontos nas fronteiras "sem controlo sanitário", anunciando a criação de "zonas estratégicas de defesa", que ficarão debaixo de controlo militar. É o caso dos estados de Táchira e Zulia, na fronteira com a Colômbia.

O aumento do número de infetados no país surge durante a implementação de um programa de alívio da quarentena, que prevê sete dias de confinamento, seguidos de outros sete de flexibilização.

Na próxima semana, que deveria ser de flexibilização, 12 estados "onde o vírus está a circular" vão manter-se em quarentena estrita, anunciou a vice-presidente.