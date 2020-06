Amadora-Sintra, hospital de Loures e de Setúbal com taxa de ocupação a rondar os 100%

Com o aumento dos casos de Covid-19 na região de Lisboa e Vale do Tejo a pressão sobre os hospitais é cada vez maior.

O Amadora-Sintra, o hospital de Loures e o de Setúbal são nesta altura os mais afetados, com taxas de ocupação a rondar os 100%.

Porém, o Governo garante que não há ruptura nem pré-ruptura nos hospitais da Grande Lisboa e que tem adoptado as medidas mais adequadas para conter a pandemia.

O presidente do PSD, Rui Rio, considerou esta segunda-feira que "a Direção-Geral da Saúde não tem estado à altura do problema", numa alusão à forma como tem sido gerida a questão da pandemia de Covid-19.

"Na parte técnica, a Direção-Geral de Saúde não tem estado à altura do problema. Parece-me evidente. Não vou fazer aqui uma retrospetiva, mas foram ditas determinadas coisas e passado algum tempo foi dito o seu contrário e depois baralhado", disse Rui Rio.

Recorrendo a exemplo práticos, o presidente do maior partido da oposição completou o seu raciocínio: "nunca houve uma linha de conduta, a começar pelas máscaras em que tempos houve disseram que não serviam para nada e agora são absolutamente indispensáveis".

A afirmação surgiu após ter sido questionado se, em face dos números crescentes da pandemia em Lisboa e Vale do Tejo, deveria o Governo voltar a reunir-se com os partidos.

"O primeiro-ministro é que tem de avaliar isso. Aquilo que o primeiro-ministro precisa é que a vertente técnica, que não são propriamente os partidos, esteja capaz de propor soluções para o problema e depois, naturalmente, o Governo tem de tomar decisões em função desses dados. Se para tomar essas decisões precisar do apoio dos outros partidos no sentido de haver uma maior eficácia no combate, eu penso que o poderá fazer", completou.