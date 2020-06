Covid-19: Mais de 100 médicos contratados para reforçar equipas de saúde pública na Grande Lisboa

A Grande Lisboa vai ter mais médicos para mapear os casos de Covid-19 e equipas multidisciplinares no terreno, que podem contar com a ajuda da polícia para garantir que os isolamentos são efetuados.

As equipas de saúde pública vão ser reforçadas nos cinco concelhos mais afetados na Área Metropolitana de Lisboa. O objetivo é garantir se os isolamentos estão a ser cumpridos e também se cada pessoa tem condições para o cumprir em casa.

Haverá mais três equipas no concelho de Loures, uma em Odivelas, duas na Amadora, três em Sintra e três na cidade de Lisboa. Para reforçar estas equipas foram contratados mais de 100 médicos internos. Oitenta devem começar ainda esta semana e há mais 40 em formação.

Região de Lisboa e Vale do Tejo tem 45% dos infetados em Portugal

A situação na região de Lisboa e Vale do Tejo "continua a ser a que inspira mais atenção" das autoridades de saúde, por ser a que concentra a grande maioria dos casos diários, lembrou o secretário de estado.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo a pandemia de covid-19 atingiu esta segunda-feira os 18.977 casos, mais 225 do que no domingo.

Esta região tem atualmente 45% dos infetados em todo o país.