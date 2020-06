Covid-19: Singapura distribui dispositivos portáteis para localizar infetados

Singapura está a distribuir dispositivos portáteis aos cidadãos para rastrear contactos e, assim, identificar novos surtos de coronavírus ainda em fase inicial no país.

O Governo já tinha disponibilizado uma aplicação móvel, que podia ser descarregada nos smartphones, e que era de utilização voluntária - a TraceTogether.

Porém, os cidadãos que não utilizam este tipo de dispositivo ficam desfavorecidos em relação aos outros. Foi a pensar nestes casos que o Executivo de Lee Hsien Loong decidiu distribuir pequenos dispositivos portáteis pelos cidadãos que, através do Bluetooth, permitem rastrear a população.

Os primeiros dispositivos, cuja bateria pode durar até nove meses, estão a ser distribuídos a idosos mais vulneráveis, com pouco ou nenhum apoio familiar e com problemas de mobilidade.

Sempre que estiverem perto de uma pessoa infetada, os utilizadores recebem um alerta e, caso fiquem infetados, os dados serão submetidos no sistema de rastreamento.

Este método já foi equacionado por Governos de alguns países, que levantaram questões em relação à privacidade dos cidadãos, um argumento descartado pelos responsáveis políticos de Singapura.

Neste momento, em que o país vai reabrir a economia, as autoridades de saúde querem que mais pessoas participem no programa "TraceTogether", que só na aplicação móvel conta com cerca de 2,1 milhões de utilizadores.

Esta segunda-feira, o Ministério da Saúde confirmou 202 novos casos em Singapura e mais de 477 saíram de hospitais ou de unidades de isolamento. Há ainda 26 vítimas mortais a lamentar.