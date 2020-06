Mais de 80% dos profissionais de saúde com Covid-19 recuperaram e já estão a trabalhar

Mais de 80% dos profissionais de saúde infetados com Covid-19 recuperaram e estão de novo a trabalhar, segundo dados avançados esta segunda-feira pelo secretário de Estado da Saúde, que se referia a mais de três mil profissionais recuperados.

Ao todo, 3.143 profissionais de saúde com Covid-19 já recuperaram.

"São mais de 80% dos que tiveram a doença e estão já de volta aos seus empregos e às suas rotinas e a quem muito agradecemos pelo inestimável trabalho ao serviço do país", afirmou António Lacerda Sales, durante a conferência de imprensa realizada pela Direção-Geral da Saúde para fazer o balanço da pandemia do novo coronavirus.

Mais 4 mortes e 266 casos de Covid-19

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta segunda-feira a existência de 1.568 mortes e 41.912 casos de Covid-19 em Portugal desde o início da pandemia.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 1.564 para 1.568, mais 4 em relação a ontem, enquanto o número de infetados aumentou de 41.646 para 41.912, mais 266.

Há 489 doentes internados, 71 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos.

O número de casos recuperados subiu de 27.066 para 27.205, mais 139.

Os números por região

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se tem registado o maior número de surtos, a pandemia de covid-19 atingiu os 18.977 casos, mais 225 do que no domingo.

Esta região tem atualmente 45% dos infetados em todo o país.

Em Portugal continental registou-se um aumento do número de infetados, com o norte a representar a segunda região com maior crescimento. Nesta região, a DGS contabiliza mais 25 pessoas infetadas com o novo coronavírus, atingindo hoje as 17.501.

A região Centro surge na posição seguinte da lista das regiões com maior crescimento do número de infetados, tendo registado mais seis do que no domingo, o que totaliza 4.100 pessoas infetadas com covid-19.

Também no Alentejo foram detetados mais seis infetados, atingindo 477, enquanto o Algarve somou mais três doentes, chegando aos 615.

Mais um caso nos Açores. Madeira mantém números

Os Açores registam mais um caso de infeção pelo novo coronavírus SARS-Cov-2, enquanto a Madeira continua com 92 pessoas infetadas e sem qualquer óbito registado.

A faixa etária e género mais afetados

Os dados do relatório da DGS indicam que, do total de mortes registadas até hoje, 782 são homens e 786 são mulheres.

Por faixa etária, o maior número de mortes regista-se entre as pessoas com 80 ou mais anos (1.051), seguida pela faixa entre os 70 e os 79 anos (302).

Entre a população com idades compreendidas entre os 60 e 69 anos há 143 mortes, além de 50 mortes entre as pessoas com idade entre os 50 e os 59 anos.

Entre os 40 e os 49 anos houve 18 mortos, duas entre os 30 e os 39 anos e duas na faixa etária dos 20 aos 29 anos.

Em termos globais, a faixa etária mais afetada pela doença é a dos 40 aos 49 anos (6.982), seguida da faixa entre os 30 e os 39 anos (6.677) e das pessoas com idades compreendidas entre os 50 e os 59 anos (6.590).

A situação nos lares também foi referida pelo secretário de Estado, que garantiu haver agora menos casos ativos registados:

"São hoje 213 com situações de covid-19", o que representa "8,4% do universo de estruturas residenciais para idosos a nível nacional".

Identificados dois focos de infeção por Covid-19 em Sintra

No concelho de Sintra foram identificados dois focos de infeção do novo coronavírus.

Um foco no lar de Vale de Lobos, que regista 26 infetados e uma morte. Outro na corporação de bombeiros de Queluz, onde 13 operacionais testaram positivo, mas nenhum apresenta sintomas graves da doença.

Número de casos de Covid-19 continua a aumentar em Reguengos de Monsaraz

Os números continuam a aumentar em Reguengos de Monsaraz e nas últimas 24 horas foi registada a morte de uma idosa do lar e seis casos na comunidade.

O surto que teve início num lar de terceira idade em Reguengos de Monsaraz fez esta segunda-feira a quarta vítima mortal: uma idosa de 91 anos que estava internada no Hospital de Évora.

O número de vítimas mortais do surto de Covid-19 no lar de Reguengos de Monsaraz (Évora) subiu para quatro. A idosa, testada positiva à covid-19, morreu hoje de manhã no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), onde se encontrava internada, de acordo com o mais recente boletim de atualização emitido pela Autoridade Municipal de Proteção Civil.





O boletim atualiza para 134 o total de casos ativos (mais seis do que no domingo) no surto detetado no dia 18 deste mês no lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva (FMIVPS).