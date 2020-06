Recluso com Covid-19 estava assintomático

Um recluso do Estabelecimento Prisional de Vale do Sousa, em Paços de Ferreira, testou positivo para o novo coronavírus. Reclusos e funcionários serão testados gradualmente.

Em comunicado enviado à SIC, a Direção-Geral dos Serviços Prisionais explica que o vírus foi detetado na sequência de uma avaliação médica feita antes de o recluso ser submetido a uma cirurgia. Está em isolamento e será transferido para os serviços clínicos do Estabelecimento Prisional do Porto.

Ainda hoje vão comecar a ser feitos os testes de despistagem a todos os outros presos e funcionários do Estabelecimento Prisional do Vale do Sousa.

