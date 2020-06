Sete infetados com Covid-19 morrem em incêndio numa clínica privada no Egito

Pelo menos sete pacientes infetados com a covid-19 morreram esta segunda-feira asfixiados num incêndio num hospital privado em Alexandria (norte do Egito), indicou fonte das forças de segurança locais, citada pela agência noticiosa France-Presse (AFP).

Segundo a fonte, o incêndio ocorreu no Hospital Badraoui, no lesta da cidade costeira e provocou também mais sete feridos entre pacientes e pessoal médico.

O fogo, que teve origem num curto-circuito no sistema de climatização da unidade hospitalar privada, foi já dado como extinto, acrescentou a fonte.

O Ministério Público egípcio, num comunicado, disse ter já aberto um inquérito para averiguar as responsabilidades, que irá incidir em particular sobre a competências da clínica, bem como se a instituição tinha as devidas autorizações para acolher pacientes infetados com o novo coronavírus,

A pandemia no Egito

Ainda longe de ter atingido o pico, a pandemia do novo coronavírus no Egito pôs duramente à prova as infraestruturas e o sistema de saúde do país, já bastante degradado.

Também confrontado com o aumento do número de infeções entre os profissionais de saúde, já de si pouco preparados para fazer face ao vírus, o sistema de saúde egípcio entrou em rotura nalguns hospitais, com testemunhos de pessoas que indicam não encontrar camas nas unidades hospitalares para tratar familiares, indicações que estão a correr nas redes sociais.

Desde fins de maio que as autoridades egípcias estão a reportar diariamente mais de 1.000 novos casos de covid-19, tendo o Sindicato dos Médicos local advertido para uma "eventual rotura total" do sistema de saúde, acusando o Ministério da Saúde do país de "negligência".

O Egito, com mais de 100 milhões de habitantes, registou oficialmente mais de 65.000 casos de contágio, de que resultaram cerca de 2.800 mortes.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 501 mil mortos e infetou mais de 10,16 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

OMS ALERTA QUE O PIOR DA PANDEMIA "AINDA ESTÁ POR VIR"

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde afirmou esta segunda-feira que "o pior ainda está por vir" em relação à covid-19, apontando a politização da pandemia como um fator de divisão aproveitado por um vírus "rápido e assassino".

No dia em que se assinalam seis meses desde que a OMS recebeu os primeiros relatos sobre casos de pneumonia inexplicados na China, Tedros Ghebreyesus afirmou que "a realidade é que isto ainda está longe de acabar".