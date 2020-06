Covid-19: Reino Unido regista 155 mortes nas últimas 24 horas

O Reino Unido registou 155 mortes de pessoas infetadas com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, aumentando para 43.730 o total desde o início da pandemia da Covid-19, informou o ministério da Saúde britânico.

Foram realizados 133.467 testes, dos quais 689 deram positivo, pelo que o número de casos de infeção desde o início da pandemia aumentou para 312.654.

Na segunda-feira tinham sido comunicadas 25 mortes e 815 novos infetados, mas os valores durante o fim-de-semana podem ser afetados pela demora no processo administrativo do registo dos óbitos.

Decretado confinamento local na cidade inglesa de Leicester

Um surto na cidade de Leicester, no norte de Inglaterra, levou o Governo britânico a decretar um confinamento local, com o encerramento de lojas de bens não essenciais e escolas.

O ministro da Saúde, Matt Hancock, disse à BBC que a decisão foi tomada porque "ficou claro que este surto não estava a ser controlado" com o aumento de testes e outras medidas de monitorização pelas autoridades locais implementadas há cerca de uma semana.

O ministro disse que as autoridades têm identificado e controlado outros surtos locais, nomeadamente em Kirklees, no norte de Inglaterra, atribuído a uma fábrica de processamento alimentar, ou em Weston super Mare, no sudoeste, num hospital.

Porém, a dificuldade em controlar a situação em Leicester, sob vigilância há quase duas semanas, sugere que existe uma transmissão do vírus na comunidade, pelo que o governo teve de adotar medidas mais rigorosas.