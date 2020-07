Alta-Comissária para as Migrações diz que se devem manter direitos básicos à saúde e prestações sociais

Todos os imigrantes incluindo os ilegais com processo de regularização pendente no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras devem manter os direitos básicos de acesso à saúde ou a prestações sociais - mesmo depois da pandemia - disse a alta-comissária para as Migrações.

Primeira entrevista desde que assumiu funcões

Sónia Pereira lembrou que o despacho do Governo que abriu esta porta foi aprovado com o estado de emergência, logo em meados de março e é um sinal da vontade política nesta matéria.