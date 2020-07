Agentes de vários postos do distrito aguardam o resultado dos testes.29 militares de vários postos da GNR do distrito de Bragança estão em isolamento profilático a aguardar pelo resultado dos testes à Covid 19, depois de terem estado em contacto com os comandantes de Vimioso e Miranda do Douro que estão infetados.

Os dois casos positivos estão relacionados com um foco na aldeia da Póvoa, em Miranda do Douro, onde outras cinco pessoas se encontram infetadas, entre elas um residente no Porto.