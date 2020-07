Espanha regista 8 mortes e 149 novos casos de Covid-19

Espanha registou oito mortes nas últimas 24 horas com a covid-19, menos uma do que na terça-feira, e 149 novos casos de pessoas infetadas, mais 50 do que no dia anterior, anunciou esta quarta-feira o Ministério da Saúde espanhol.

Os serviços sanitários espanhóis atualizaram para 28.363 o número total de óbitos com a pandemia, mais oito do que terça-feira, havendo 19 óbitos notificados na última semana, dos quais sete na comunidade autónoma de Madrid, a mais atingida pela pandemia.

Por outro lado, o total de pessoas infetadas desde o início da doença é de 249.659, dos quais 149 diagnosticados nas últimas 24 horas, um aumento em relação aos 99 de segunda-feira.

A comunidade autónoma de Madrid é a região com mais novos casos (40), seguida da Andaluzia (21) e de Aragão (20).

O relatório diário com a atualização da situação epidemiológica no país informa que já passaram pelos hospitais 125.222 pessoas com a covid-19, tendo dado entrada na última semana 151.

Espanha e Portugal reabrem fronteiras

Espanha e Portugal reabriram esta quarta-feira as suas fronteiras comuns, tendo os chefes de Estado e de Governo dos dois países assinalado esse momento em cerimónias oficiais realizadas em Badajoz e Elvas.

A pandemia de covid-19 e o estado de emergência levantado nos dois países levou ao encerramento das fronteiras durante três meses e meio, entre os dias 17 de março e 30 de junho, tendo os controlos impostos autorizado, em termos gerais, apenas a passagem de mercadorias.

Pandemia já fez mais de 511 mil mortos

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 511 mil mortos e infetou mais de 10,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (127.425) e mais casos de infeção confirmados (mais de 2,63 milhões).

Seguem-se Brasil (59.594 mortes, mais de 1,4 milhões de casos), Reino Unido (43.906 mortos, mais de 313 mil casos), Itália (34.767 mortos e mais de 240 mil casos), França (29.843 mortos, mais de 201 mil casos) e Espanha (28.363 mortos, mais de 249 mil casos).