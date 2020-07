Quatro utentes e cinco funcionários infetados em surto de Covid-19 num lar de idosos em Alcabideche

As ambulâncias chegaram ao início da tarde ao lar de São Vicente, em Alcabideche, Cascais, para transportarem utentes com sintomas de Covid-19.

Uma medida de precaução depois de terem sido confirmados casos entre os utentes e funcionários. Numa altura em que o virus está disseminado

é dificil perceber como terá começado o surto.

Nos útlimos dias, no concelho de Cascais houve um outro surto, num lar em São Domingos de Rana, que provocou um morto e mais de 40 infetados.

Número de casos de Covid-19 em Reguengos de Monsaraz não para de aumentar

A manhã desta quarta-feira ficou marcada pela morte de mais uma pessoa em Reguengos de Monsaraz.

A vítima mortal era funcionária no lar onde o surto de Covid-19 teve início. Estava internada nos cuidados intensivos do Hospital do Espírito Santo de Évora.

No concelho, os casos de infeção têm aumentado de dia para dia, são já 140.