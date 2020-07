Novak Djokovic com teste negativo para a Covid-19

O tenista sérvio Novak Djokovic, líder do ranking mundial, testou negativo para a Covid-19, assim com a sua mulher, depois de ambos terem estado infetados, revelou hoje a assessoria de imprensa do jogador.

"Novak Djokovic e a sua mulher Jelena fizeram o teste do novo coronavírus em Belgrado e ambos os testes deram um resultado negativo. Os dois não apresentavam sintomas e estiveram em isolamento durante 10 dias", lê-se num comunicado publicado pela equipa de imprensa do número um mundial.

Em 23 de junho, Djokovic testou positivo à Covid-19, juntando-se a três outros jogadores - Dimitrov, Coric e Troicki - que participaram no torneio de exibição Adria Tour e também foram infetados.

O resultado do jogador aconteceu depois de a doença ter sido diagnosticada ao búlgaro Grigor Dimitrov, o que levou a que fosse cancelada a final do torneio nos Balcãs, e, posteriormente, ao croata Borna Coric e ao sérvio Viktor Troicki.

Além de Djokovic, também a mulher, Jelena, assim como a de Troicki, que está grávida, tiveram resultados positivos à Covid-19, enquanto os filhos do líder do ténis mundial tiveram resultados negativos nos testes efetuados em Belgrado.

O preparador físico de Djokovic, Marko Paniki, e Kristijan Groh, treinador de Dimitrov, também tiveram resultados positivos.

Inicialmente, ainda na cidade croata de Zadar, Djokovic recusou fazer o teste da Covid-19, alegando que não tinha quaisquer sintomas, mas acabou por realizá-lo já em Belgrado, assim como os membros da família que viajaram com o líder do ranking mundial.

Além de jogos de exibição, o Adria Tour incluiu também eventos fora dos courts, como jogos de futebol e de basquetebol com todos os tenistas e festas em discotecas.

O tenista sérvio acabou por ser muito criticado pela organização do torneio e os moldes em que decorreu, sem qualquer distanciamento social e com a presença de vários tenistas provenientes de países diferentes, em plena pandemia.