Covid-19: Kim Jong-un diz que estratégia norte-coreana foi "um brilhante sucesso" 

O líder da Coreia do Norte diz que travou a propagação da Covid-19 no país. Kim Jong-un garante que não há nenhum caso de infeção, mas especialistas consideram improvável.

De acordo com a agência de notícias estatal, durante uma reunião do Partido dos Trabalhadores, Kim Jong-Un considerou a estratégia norte-coreana de combate ao novo coronavírus "um brilhante sucesso".

Desde logo, o líder norte-coreano impôs medidas ainda mais restritivas. Fechou as fronteiras no início do ano, proibiu a entrada de turistas e impôs 14 dias de quarentena a todos os que tivessem sintomas da Covid-19.

Sem nenhum caso confirmado pelo líder norte-coreano, o Ministério da Saúde informou que fez testes a 922 pessoas, que deram negativo.