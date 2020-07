França regista mais 18 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas

A França registou nas últimas 24 horas 18 mortes associadas ao novo coronavírus, elevando o total de óbitos para 29.893, indicaram esta sexta-feira as autoridades sanitárias francesas.

Segundo os dados oficiais, do total de vítimas mortais registadas desde 01 de março passado, 19.396 mortes foram contabilizadas nos hospitais e as restantes em residências ou em lares de idosos, número que, porém, só será atualizado a 07 deste mês, apesar de, nas últimas semanas, se registar uma tendência de baixa.

Pela primeira vez desde o início do confinamento, o número de pessoas hospitalizadas devido à infeção caiu hoje para níveis abaixo dos 8 mil, estando recenseadas 7.990 casos, 560 deles nos cuidados intensivos de várias unidades hospitalares do país.

Situação mantém-se estável

No balanço diário, o Ministério da Saúde francês indicou que a situação epidemiológica no país se mantém estável, embora as autoridades continuem atentas à evolução do novo coronavírus, ainda presente em França, como demonstram os 310 focos de contágio contabilizados desde o fim do confinamento, a 11 de maio.

Na sua maioria, os focos foram ultrapassado e encontram-se todos sob controlo das autoridades sanitárias francesas.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 521 mil mortos e infetou mais de 10,88 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.