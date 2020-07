O abraço possível em tempos de pandemia

A pandemia da Covid-19 obrigou ao confinamento de milhões de pessoas em todo o mundo, com particular atenção para o grupo de pessoas mais vulneráveis, pertencentes ao grupo de risco, onde se incluem os idosos.

Com uma parte significativa dos casos a surgirem nos lares, as instituições tiveram de implementar diversas medidas de modo a prevenir a propagação do vírus, tais como o cancelamento de visitas, ou a criação de equipas fixas, que impediam a entrada e saída de funcionários.

No Brasil, o número de casos continua a aumentar ao longo dos últimos dias, o que faz com as visitas em alguns lares continuem suspensas.

Em São Paulo, um dos estados mais afetados pela pandemia, uma instituição instalou uma cortina de plástico que permite que os mais idosos possam abraçar os seus familiares, tornando-se uma alternativa válida ao distanciamento social.

O Brasil, um dos países mais afetados pelo novo coronavírus totaliza 61.884 óbitos e 1.496.858 casos confirmados desde o início da pandemia.