Sérvia enfrenta novo surto de Covid-19 em Belgrado

Na sérvia um novo surto de Covid-19 obrigou as autoridades a declarar o estado de emergência na capital, com um recuo nas medidas de desconfinamento.

Nas últimas 24 horas o país registou 359 novos casos de Covid-19 - 80% na capital - o número mais elevado desde meados de abril. Em poucas semanas, o país passou de medidas restritivas para a quase ausência de restrições.

A Sérvia tem sete milhões de habitantes e 15 mil casos da doença, mais 3.500 do que no mês passado. No país morreram quase 300 pessoas do novo coronavírus.

O mundo já conta com mais de 11 milhões de infetados com o novo coronavírus em todo o mundo e em menos de uma semana registou-se mais um milhão de novos casos.

Vários países estão a recuar nas medidas de desconfinamento.