Setor vinícola em crise a dois meses das vindimas

A crise provocada pela pandemia de covid-19 afetou também o setor vinícola em Portugal, que tem tido menos procura, sobretudo, por parte dos restaurantes.

Na região do Douro, os comerciantes e produtores pedem mais apoios ao Governo para tentarem minizar os prejuíxos.

Há uma ajuda do Estado para o setor no valor de 15 milhões de euros, mas os produtores exigem que seja libertada também a verba de 10 milhões de euros que pagaram em taxas e que está, neste momento, no Instituto dos Vinhos do Porto e do Douro.