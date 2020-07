Adeptos do FC Porto acompanharam equipa sem cumprir regras impostas pela DGS 

Centenas de adeptos do FC Porto acompanharam no domingo o autocarro da equipa à chegada do Estádio do Dragão.

Os adeptos entoaram cânticos e correram junto ao autocarro, sem cumprir as regras de segurança impostas pela Direção-Geral de Saúde devido à pandemia do novo coronavírus.

O FC Porto, líder do campeonato neste momento, pode ser campeão já esta quinta-feira, se vencer o Tondela e o Benfica não pontuar frente ao Famalicão.

FC Porto reforça liderança ao golear Belenenses SAD

O FC Porto venceu este domingo o Belenenses SAD por 5-0, no Estádio do Dragão, num jogo a contar para a 30.ª jornada do campeonato.

Os dragões abriram o marcador aos 31 minutos, com um golo de Soares. Na segunda parte, Marega marcou aos 58 minutos, Alex Telles aos 75 minutos de penálti, Fábio Vieira aos 82 minutos e Luis Díaz aos 90+3.