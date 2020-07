Covid-19: DGS anuncia visitas de "carácter pedagógico" aos lares de idosos

A diretora-geral da Saúde anunciou esta segunda-feira que vão ser feitas nos próximos meses visitas de "caráter pedagógico" aos lares de idosos para "minimizar o risco" de transmissão de Covid-19.

Questionada sobre as medidas previstas para estas instituições que acolhem idosos, a diretora-geral da Saúde sublinhou que nos lares estão as pessoas mais vulneráveis, sendo, por isso, essencial trabalhar com os profissionais e com as entidades que gerem estas instituições" de forma a "minimizar o risco".

"As medidas que devem ser tomadas pelos profissionais que trabalham nestas instituições, é com estes profissionais que queremos trabalhar e com as entidades que geram estas instituições no sentido das pessoas percecionarem de facto o risco que se corre, o risco que se pode transmitir a terceiros, que medidas podem ser tomadas para minimizar esse risco", precisou.

Visitas também vão servir para iniciar campanha de vacinação contra a gripe

As visitas, segundo Graça Freitas, estão programadas para os próximos meses.

"Vão ser mantidas e intensificadas todas as medidas que têm estado a ser feitas, como vai haver um reforço sobretudo muito centrado num plano de visitas conjuntas não só da saúde, mas também da segurança social, a estas instalações", disse Graça Freitas na conferência de imprensa regular sobre atualização dos dados da pandemia em Portugal.

A diretora-geral da Saúde disse ainda que, quando se aproximar a época do outono, as visitas também irão servir para iniciar a campanha de vacinação contra a gripe.

Sobre a situação em Reguengos de Monsaraz, no Alentejo, o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales disse que não é intenção fechar esta localidade devido ao surto de covid-19, que contabiliza mais de 160 casos.

A diretora-geral sublinhou que este surto "é relativamente grande", estando a situação a estabilizar, apesar de poderem aparecer novos casos.