Covid-19: Espanha com 78 novos casos nas últimas 24 horas

Espanha registou 78 novos contágios por covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para 251.789 o número total de pessoas infetadas pelo novo coronavírus no país desde o início da crise sanitária, anunciou o Ministério da Saúde espanhol.

As autoridades espanholas informaram igualmente que foram verificados 12 novos óbitos relacionados com a doença covid-19 nos últimos sete dias.

O número total de vítimas mortais em Espanha é, até à data, de 28.388, o que representa o registo de mais um óbito em relação a sexta-feira, o último dia em que foram facultados dados oficiais.

Catalunha, com 18 novos casos, Madrid, com 16, e Aragão, com 13, lideram a lista das comunidades espanholas com mais casos diagnosticados nas últimas 24 horas.

Mais de 70 mil habitantes em confinamento na Galiza

Nos últimos dias, o surgimento de novos surtos da doença covid-19 levou ao regresso das medidas de confinamento em algumas localidades espanholas.

É o caso de Segrià, nos arredores de Lérida, na Catalunha, que está a envolver o confinamento de cerca de 200 mil pessoas, e da Galiza, onde as autoridades ordenaram o confinamento de 70 mil pessoas, durante pelo menos cinco dias, na zona costeira de Lugo, em La Mariña.