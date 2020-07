Covid-19: Merkel insiste que máscara é "irrenunciável" para combater a pandemia

A chanceler alemã, Angela Merkel, defendeu esta segunda-feira a manutenção da obrigatoriedade de uso de máscara em espaços públicos onde não se possa garantir a distância mínima de segurança para evitar a transmissão de casos da Covid-19.

A afirmação surge na sequência do debate que se abriu no fim de semana na Alemanha, em que, no essencial, se pediu o levantamento imediato do uso de máscara, pelos menos nos estabelecimentos comerciais.

"A ideia é manter a obrigatoriedade de usar máscara", reforçou o porta-voz do executivo alemão

Numa conferência de imprensa, o porta-voz do executivo alemão, Steffen Seibert, reiterou a posição da chanceler e do Governo, que defendeu o uso de máscara em qualquer local da vida pública onde a distância mínima não pode ser garantida.

"Do ponto de vista atual, as máscaras são um meio importante e irrenunciável para manter o baixo número de contágios", sublinhou, lembrando que o uso protege não só quem a utiliza como também os outros, "seja num transporte público, no metro ou num estabelecimento comercial de pequena dimensão". "A ideia é manter a obrigatoriedade de usar máscara", frisou, salientando que a utilização deve, "mais do que nunca" ser tida em conta uma vez que se aproximam as férias de verão, em que a mobilidade está a levar a um novo aumento de casos da covid-19.

Seibert lembrou que muitas pessoas estão atualmente de férias e que há regiões com um número reduzido de casos de contágio do novo coronavírus que estão a receber os turistas de outras partes do país.